Le ragazze uccise dai bombardamenti russi mentre cantano in strada

Cantavano e suonavano per le strade di Zaporizhzhia, in Ucraina, poi un missile le ha spazzate via. Due ragazze giovanissime, Khrystyna e Svitlana, rispettivamente di 19 e 21 anni, sono due delle vittime del bombardamento russo che nella giornata di ieri, mercoledì 9 agosto, ha colpito la cittadina ucraina. Come mostra un video pubblicato su Twitter da consigliere ucraino del ministero dell'Interno, Anton Gerashchenko, circa un'ora prima dell'attacco le due ragazze si stavano esibendo in una strada: una bionda e l'altra bruna, che si esibiscono vicino ad una pizzeria, con la spensieratezza e l'ingenuità delle ragazze della loro età.

La 19enne è morta sul colpo ieri, mentre l'amica di 21 anni è deceduta 24 ore più tardi dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. Quattro le vittime confermate del bombardamento su Zaporizhzhia, bilancio confermato su Telegram da Yuriy Malashko, capo dell'amministrazione militare regionale: "Un missile russo ha ucciso un uomo di 43 anni e giovani donne di 19 e 21 anni, tra le vittime anche un bambino di 11 mesi". Come ribadito dai media ucraini, le due giovani si trovavano in strada quando il razzo russo ha colpito proprio in quella zona.

