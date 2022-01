"C'era un Ufo nel cielo": filmano tutto e si presentano dai carabinieri con il video

Un UFO nei cieli della Sicilia: ne sono convinti marito e moglie, che sono andati dai carabinieri di Misilmeri per denunciare quanto avevano visto con i loro occhi. I due coniugi residenti nel paese alle porte di Palermo hanno raccontato di aver avvistato nei cieli di Bolognetta, un oggetto non meglio identificato e si dicono certi che quello fosse un oggetto volante.

Per non essere ritenuti dei millantatori avrebbero consegnato ai militari "le prove" di quanto asserito. "Il contenuto delle immagini, girate di mattina con un cellulare - fanno sapere dal comando provinciale - sarà valutato, così come previsto dalle procedure" spiega Palermotoday che sta indagando sulla vicenda.

Nel video si vedrebbe un una scia bianca spuntata più volte nel cielo, visibile nonostante il cielo fosse molto nuvoloso. Suggestioni? Molto probabile, ma come sempre vi faremo sapere.