In Giappone c'è un negozio dove tutto è a forma di 'cacca'

In Giappone c'è un negozio davvero unico in cui ogni articolo è a forma di cacca, o ne riporta il disegno. Magliette, sneakers, gioielli, accessori e molto altro: tutto a tema.

Certo, non mancano neanche in Italia negozi di gadget che vendono articoli ispirati alla celebre emoji che riproduce un escremento sorridente, ma a un negozio totalmente a tema non ci aveva ancora pensato nessuno. E dunque è stato inaugurato in Giappone, patria del bizzarro, a Yokohama: la boutique si chiama 'Unco', parola giapponese che naturalmente significa cacca, e vende più di 400 prodotti ispirati all'emoji. Il negozio è diventato famoso e celebrità e influencer asiatici vi si recano spesso, ma pochi sanno che questa attività imprenditoriale nasce da un hobby.

A raccontare la storia, il Yomiuri Shimbun Newspaper: "Volevo che la cacca rappresentasse qualcosa di divertente, non sporco" racconta il titolare del negozio Akihiko Nobata che guidava una compagnia che vendeva abiti eleganti per uomini. Ma, nel tempo libero, si divertiva a stampare t-shirt a tema cacca da regalare agli amici, tanto per divertirsi. E sempre quasi per gioco nel 2014, ha registrato il suo marchio. Quando la domanda è stata accolta ha iniziato a pensare seriamente di trasformare la sua passione in business, iniziando a vendere qualcuno dei suoi articoli online. Il responso è stato molto positivo, e Nobata, incoraggiato dall'interesse dei primi clienti, ha ingrandito la sua attività sempre più.

Nel suo negozio adesso campeggia un "guest book" ricco di dediche di clienti che arrivano da ogni parte del mondo: "È un simbolo che trascende linguaggio e culture, e fa ridere tutti" spiega Nobata.