Ha fino a 100 erezioni al giorno, la sua fidanzata: "Non c'è pace"

Una donna ha parlato recentemente ai media della sua insolita vita sessuale. Già, insolita perché il suo fidanzato ha fino a 100 erezioni al giorno, e la questione è diventata un po' stressante.

Vikki Brown, 31 anni, e Lucas Martins, 39, si sono conosciuti casualmente in un supermercato, mentre facevano la coda insieme per la cassa, nel 2020. È scattato il colpo di fulmine, i due hanno iniziato a parlare, poi a uscire insieme e da allora vivono una relazione molto intensa.

Ma Vikki ha detto a Metro che il suo compagno ha erezioni così frequenti che la passione può coglierlo in ogni momento, anche in un negozio o al bar prendendo il caffè. Lucas è anche stato dal medico, ma gli è stato risposto che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il ragazzo dice che non gli è mai capitata una cosa del genere prima di stare con Vikki: "Basta che mi guardi e mi parli, e mi viene voglia di fare l'amore con lei" ha detto.

I due per adesso vivono in due appartamenti diversi, in modo da avere un po' di tregua, ogni tanto, da questa passione travolgente.

"Durante l'intera nostra relazione - spiega lei - lui ha sempre avuto erezioni. Nei negozi, al ristorante, in palestra. Non c'è pace, e mi domando se funzioni così anche per le altre coppie. Anche quando dormiamo insieme è così: va a letto con un'erezione e si sveglia con un'altra. In ogni singolo posto in cui andiamo, qualsiasi sia il discorso che affrontiamo, dalla spesa alle vacanze, gli viene un'erezione".

Lucas dice: "Sembra che sia tutto naturale, ho una donna meravigliosa accanto a me, una dea. Dopo più di un anno molte coppie si arrendono all'abitudine, a noi viene solo più voglia di fare sesso. Non mi sono mai sentito così prima, i nosri corpi sono come connessi, è tutto così spontaneo".