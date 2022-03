"Accolgo ucraine che scappano dalla guerra ma solo se giovani e belle"

Triste ma vero. Mentre la guerra sconvolge l'Ucraina e costringe alla fuga migliaia di donne e bambini, sono già 1,6 milioni i rifugiati ucraini, c'è chi senza farsi troppi scrupoli approfitta della situazione. Nascondendosi dietro le vesti del benefattore, un uomo italiano si sarebbe detto pronto ad aiutare chi scappa dalla guerra, mostrando solidarietà però solo verso giovani donne ucraine di bella presenza. In questa storia, che non avremmo mai voluto raccontare, non sono indicati nè nomi né luoghi, ma non ci sono dubbi sull'autenticità dell'accaduto.

Solidarietà condizionata

L'assurda storia è stata raccontata da una ragazza ucraina che un giorno ha ricevuto sul proprio cellulare questo messaggio: "Ciao, come stai? Se conoscete delle belle ragazze rifugiate dall'Ucraina che vogliono entrare in Italia fatemelo sapere. Io e i miei amici siamo pronti ad aiutare". Andrebbe tutto bene se non per il fatto che si parli solo di "belle ragazze". La ragazza ucraina ha subito risposto al messaggio facendo presente che questa situazione non ha nulla a che vedere con Tinder, famosa app per incontri. L'uomo non sembra capire cosa ci sia di male ad aiutare belle ragazze in difficoltà, tanto che risponde: "Che problema c’è se cerco belle ragazze? Se non conosci nessuno non fa niente, troverò in un altro modo". Non contento aggiunge: siamo pronti ad aiutare ragazze che fuggono dalla guerra tra i"18 e i 35 anni di età, ma va bene anche 37-38, se carine. L’importante è che abbiano veramente bisogno di fuggire dalla guerra. È protezione umanitaria, non Tinder".