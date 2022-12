L'uomo che si decora la barba con 710 palline di Natale

Un uomo che vive negli Stati Uniti (Idaho) ha ornato il suo viso con ben 710 palline di Natale colorate, attaccate alla folta barba.

Joel Strasser, questo il suo nome, ha così battuto il record del maggior numero di palline impiegate per decorare la barba. Certo, viene da pensare, non ci saranno tante persone che lo hanno fatto nel corso degli anni, ma comunque il primato è stato battuto e a certificarlo è nientemeno che il Guinness World Records.

Strasser è detentore del primato da qualche anno: nel 2019 aveva battuto il record (stabilito a quanto pare da un'altra persona) con 302 palline, per poi superarsi nel 2020 con 542 palline, e nel 2021 con 686. Infine, quest'anno, le decorazioni tipiche dell'albero di Natale sono salite a 710. Non è chiaro quante altre persone abbiano provato a battere il record negli ultimi anni.

"La mia tecnica si è evoluta e negli ultimi anni mi sono specializzato - ha detto l'uomo al Guinness World Records - se mi prendo il mio tempo e focalizzo l'attenzione sui singoli peli della barba, o su piccoli ciuffetti, posso fissare davvero tante palline".

Strasser è un uomo da record: tra i suoi titoli certificati, quello di uomo con più cannucce nella barba, più bacchette nella barba e anche più tee da golf nella barba (ben 607). Ma è anche l'uomo che ha saputo infilare nella barba più forchette (126), più stuzzicadenti (3.500 e non c'è da invidiarlo per il momento in cui avrà dovuto toglierseli tutti), più spille da balia e anche più bacchette nel giro di un minuto.