L'uomo che vuole pagare con il chip sottopelle

Clienti e cassiera increduli quando, in un negozio del centro storico di Como, si è presentato un uomo per pagare con il chip sottopelle. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri. A raccontare l'episodio è stato un ex consigliere comunale, Luigi Bottone, del comune lombardo.

Il politico si trovava casualmente nel negozio: "Potete immaginare la perplessità di tutti i presenti. - ha raccontato Bottone - Ho chiesto personalmente allo stesso alcune informazioni e mi ha detto che l'operazione non è dolorosa e che secondo lui è il futuro, visto che verranno implementate altre informazioni come quelle sulla salute del proprio corpo".

Non solo perché sempre Bottone ha detto che lui, un cittadino svizzero, gli ha spiegato come nel suo Paese "sta diventando una normalità e ha già pagato senza problemi. La perplessità dei presenti è stata forte e qualche commento negativo è anche sfuggito. Mi chiedo se arriverà presto anche da noi. Diventerà un giorno l'unico sistema per poter pagare in futuro? Devo dire che a nessuno dei presenti è piaciuta l'idea di farsi impiantare qualcosa nel corpo" ha concluso l'ex consigliere.