L'uomo che lascia la moglie per andare in luna di miele con la migliore amica di lei

Terminare una lunga relazione - specialmente un matrimonio - è sempre una fonte di grande dolore e stress, soprattutto quando uno dei due si trasferisce e l'altro comprende che nulla sarà più come prima.

Ma, mentre il trasferimento è una parte naturale e necessaria del processo di separazione, e bisogna prenderne atto, il dolore può essere molto difficile da superare se l'ex partner se ne va via per andare in luna di miele... con un'altra donna.

È successo a Kathryn, una ragazza che si è confidata su Capsule, nella sezione Divorce Diaries, diari del divorzio: la donna pensava che la sua relazione fosse forte e stabile, e dopo qualche anno di matrimonio lei e suo marito Tim hanno deciso di concedersi finalmente la luna di miele che avevano rimandato per tanto tempo.

La coppia aveva stabilito di fare una bella vacanza in un hotel di lusso: i due ne avevano parlato un giorno, nei rispettivi uffici, ripromettendosi di entrare maggiormente nei dettagli quella sera stessa, a casa, per prenotare.

Ma quando Kathryn è arrivata a casa, pronta per prenotare il viaggio, ha notato che c'era qualcosa di strano in Tim: non era felice per niente. E la doccia fredda è arrivata quando lui, anziché prenotare l'hotel, le ha detto che voleva il divorzio.

"Tutto quello che è successo dopo - ha confidato a Capsule - per me è un buco nero, ma ricordo perfettamente la sua faccia e la sua espressione nervosa. Ero davvero sotto shock, e quando gli ho chiesto perché mi ha risposto che non mi amava più, e che credeva che il nostro matrimonio non potesse più funzionare".

La ragazza era distrutta, e i suoi parenti e amici non ci potevano credere, ma le cose sono andate di male in peggio dopo, quando Kathryn ha realizzato che i suoi amici si comportavano in maniera strana, e tendevano a escluderla. Come se sapessero qualcosa che lei non sapeva.

Insomma, per tirarsi su di morale, Kathryn invita la sua migliore amica fuori per colazione: anche lei era stata esclusa dalla compagnia, e la cosa le sembrava alquanto strana. Ma all'apppuntamento si presentano anche altre due amiche. "Ricordo che la mia migliore amica sembrava così stanca e nervosa, e ha detto che c'era qualcosa che dovevano dirmi, ed era qualcosa di brutto". Insomma, le dicono che una delle sue più care amiche stava avendo una relazione con Tim.

Lei decide di chiamare sia l'amica sia Tim, ma nessuno dei due risponde. E allora Kathryn si reca sotto l'ufficio della donna, per parlarle. E qui l'altro colpo di scena: in portineria le viene detto che la sua amica era fuori, in vacanza per una settimana. Ed era la stessa settimana in cui lei e il suo ex marito avevano pianificato la loro luna di miele.

E dunque si è scoperto che l'idea di fare la luna di miele in quell'hotel lussuoso era piaciuta comunque così tanto a Tim che... ha deciso di portarci la sua nuova fidanzata: una delle migliori amiche della ex moglie.

Quando i due sono tornati dal viaggio hanno detto di essersi messi insieme solo dopo la separazione, ma Kathryn non ci ha mai creduto.

Questo due anni fa: secondo il racconto di Kathryn su Capsule, oggi i due stanno ancora insieme, e per fortuna anche lei si è rifatta una vita.

Il racconto ha raccolto centinaia di commenti di utenti solidali: "Alla luce dei fatti è andata meglio così - scrivono i più - almeno hai conosciuto lui per quello che era veramente, e ti sei rifatta una vita".