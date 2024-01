L'ambulanza prende una buca: uomo dichiarato morto dai medici si risveglia

Una buca su una strada dissestata fa "resuscitare" un uomo in India. Protagonista della storia, secondo quanto riportano i media locali, è un paziente di 80 anni, Darshan Singh Brar, che i medici avevano dichiarato morto dopo un ricovero in ospedale durato qualche giorno. In realtà, l'anziano era vivo. A raccontare l'episodio in questione è stata la sua famiglia, originaria di Haryana, Stato federato dell'India settentrionale.

L'uomo dichiarato morto che si è risvegliato perché l'ambulanza ha preso una buca

I familiari dell'anziano avevano affittato un'ambulanza privata per riportarlo a casa, dove avevano già allestito tutto per la cremazione e i funerali, ma è successo qualcosa durante il tragitto. Il mezzo ha preso in pieno una buca e l'uomo ha iniziato a muovere una mano. Allora il nipote dell'uomo, a bordo dell'ambulanza con lui, ha chiesto subito di verificare il battito cardiaco: era presente ancora, anche se l'uomo continuava a non rispondere.

A quel punto l'ambulanza ha cambiato percorso e ha portato il paziente in un altro ospedale: lì lo hanno ricoverato di nuovo. Ora è in terapia intensiva e le sue condizioni sono giudicate critiche. "Quando è stato portato da noi respirava e aveva la pressione sanguigna e il polso. Non sappiamo cosa sia successo nell'altro ospedale, se si sia trattato di un errore tecnico o qualcos'altro", hanno detto i medici.

"Quando l'ospedale ci ha avvertiti, abbiamo informato i nostri parenti e altri residenti locali che lo conoscevano - hanno raccontato i familiari dell'uomo -. Tutti eravamo già riuniti per piangere la sua scomparsa. Era stata allestita una tenda ed era stato anche preparato il cibo per le persone in lutto e la legna per la cremazione". Poi è arrivata la buca "salvavita".