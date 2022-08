L'uomo che non si lava da 22 anni per protesta

Non tocca una vasca da bagno né una doccia da 22 anni, Dharamdev Ram, 62enne indiano che ha deciso di smettere di lavarsi per protesta.

La sua storia, ripresa da vari media in tutto il mondo, lo ha reso celebre: Ram vive nel villaggio di Baikunthpur e qui tutti sanno che non si lava da 22 anni, ma nessuno lo biasima. Al contrario, pare che tutti lo rispettino molto per la sua 'nobile' decisione, in quanto l'uomo ha deciso di non lavarsi per protesta.

Il 62enne, che ha fatto l'ultimo bagno quando aveva 40 anni, ha deciso poi di interrompere fino a quando non verranno debellate la violenza contro le donne, le guerre tra uomini per il controllo dei territori e l'uccisione di animali. Obiettivi un po' ambiziosi, e infatti tutto ciò non è ancora successo. Così, la lotta silenziosa (e non molto pulita) di Ram continua.

Ad Etv Bharat l'uomo ha spiegato che lavorava in una fabbrica di Jagdal e che conduceva una vita abbastanza normale con sua moglie. Poi nel 1987 si è reso conto del fatto che la violenza nel mondo - specie quella contro le donne e gli animali - stava aumentando: ha dunque cercato conforto in un 'guru' che lo ha ispirato nel suo percorso di devozione e meditazione. La svolta poi è arrivata 13 anni dopo, nel 2000, quando ha preso forma il suo voto: in pratica, ha smesso di lavarsi annunciando che riprenderà solo al termine delle violenze sopra citate.

Ram aveva anche lasciato il lavoro ma poi, spinto dalla famiglia, è tornato in fabbrica per garantire uno stipendio. Purtroppo, però, quando il suo 'voto' è diventato un po' troppo fastidioso per il naso dei colleghi, è stato licenziato.

Sua moglie, Maya, è morta nel 2003, ma anche in quell'occasione Ram ha rifiutato di lavarsi. Anni dopo, anche due dei suoi figli sono tragicamente scomparsi, ma lui non ha rotto il suo giuramento e ha continuato a non toccare una vasca da bagno nel tempo, ripetendo che cambierà stile di vita solo quando sarà il mondo a cambiare.