L'"uomo puzzle" che ha speso 15mila euro per farsi modificare il corpo

Enigmatico come un puzzle: forse è questo il messaggio che ha voluto trasmettere il ragazzo che ha speso quasi 15mila euro per farsi tatuare il volto con tante tesserine colorate.

Il giovane, 28 anni, che vive in Germania, ha detto di voler sembrare "meno umano possibile" e ha speso una fortuna per farsi modificare il suo fisico in vari modi: sui social si fa chiamare Black Depression, e oltre a essersi fatto tatuare il viso con il disegno di un puzzle, si è fatto inserire vari innesti nel corpo, si è fatto rimuovere parte della cartilagine dalle orecchie, ha inserito dilatatori sia nei lobi sia nelle narici, si è fatto dividere la punta della lingua in due parti e si è fatto anche tatuare di nero la parte bianca degli occhi. Dulcis in fundo, il ragazzo, che si definisce un artista, si è fatto ricoprire i denti di titanio.

"Le modifiche al corpo mi hanno sempre affascinato - ha detto ai media -. Posso fare quello che voglio, creare e cambiare il mio corpo come desidero. Non seguo una moda come fanno tante persone. Con gli anni ho sviluppato il mio trend personale, unico. Mi rivolgo a diversi professionisti in giro per il mondo, a volte provvedo da solo ad alcune modifiche".

Black Depression ha iniziato a trasformare il suo corpo otto anni fa, a 20 anni, facendosi dividere la lingua. Poi ha proseguito facendosi amputare parte della cartilagine di entrambe le orecchie. Il resto è venuto con gli anni, ma l'artista ha annunciato di non volersi fermare qui: prossime modifiche "estreme" sono in arrivo, e le posterà sui suoi canali social.