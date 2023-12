In arresto cardiaco mentre guida nel traffico: salvato da tre sconosciuti

È andato in arresto cardiaco mentre si trovava in fila sul raccordo per la Città del Natale di Arezzo, ma è stato salvato da tre giovani, forse operatori del 118 liberi dal servizio. La storia è riportata da ArezzoNotizie: tutto è successo nel pomeriggio di sabato, 9 dicembre, tra le giornate con maggior traffico per la manifestazione natalizia aretina. E proprio nel traffico un uomo ha avuto salva la vita per mano di tre sconosciuti.

Il salvataggio nel traffico: cosa è successo

L'uomo, 48 anni, era alla guida della propria vettura diretto verso Arezzo, insieme ai suoi familiari. Alle 18:20 circa ha accusato un malessere mentre era in coda sul raccordo ma fa in tempo a frenare: l'auto si blocca in mezzo alla carreggiata. Scatta l'allarme della famiglia, il 48enne è stato colpito da un malore. L'auto dietro si ferma: all'interno ci sono tre giovani, due uomini e una donna, tutti diretti verso la Città del Natale.

I tre ragazzi intuiscono la gravità della situazione e agiscono con rapidità e precisione, nonostante il traffico, il buio e le gocce di pioggia. Poteva essere una tragedia. "Ma la loro responsabilità personale, l'impegno civile e la professionalità hanno permesso di scrivere un altro finale", scrive la Asl Toscana Sud Est in una nota di encomio per i tre. La Asl, come spiegato ad ArezzoNotizie, crede si sia trattato di operatori delle Misericordie toscane.

Le testimonianze: "Nessuno sa chi siano, ma gli hanno salvato la vita"

"Il loro intervento - racconta la dottoressa Katia Bacchini del 118 di Arezzo che è intervenuta poi sul posto - è stato fondamentale. Hanno immediatamente chiamato l'emergenza ed effettuato tutte le manovre necessarie, e lo hanno fatto con grande sangue freddo e professionalità. Con la nostra automedica e l'ambulanza della Misericordia di Arezzo siamo arrivati in pochissimi minuti facendoci strada tra un traffico infernale. Al nostro arrivo abbiamo defibrillato l'uomo direttamente in strada. Ha ripreso subito a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo, in codice rosso, in ospedale in tutta sicurezza”.

Negli attimi concitati non è stato chiarito chi fossero i tre. Si è però ben compreso, con i fatti, che avevano esperienza in soccorsi a persona. “Non sappiamo chi siano - aggiunge l'infermiera Lorella Botarelli, anch'essa nel team che è intervenuto - una cosa è certa però, con il loro intervento ci hanno permesso di salvare la vita del paziente".

"Questo evento - dichiara il direttore della Centrale 118 Simone Nocentini - dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza della formazione e della preparazione che deve coinvolgere più persone possibile. I primi minuti che seguono un arresto cardiaco sono fondamentali. Sono sicuro che questi giovani avessero fatto un percorso preciso di preparazione e hanno dimostrato che si possono salvare vite anche in condizioni veramente complicate. La cultura dell'emergenza salva vite: più è diffusa e più è efficace".

