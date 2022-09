L'uomo che si è sposato 53 volte in 40 anni

Sposarsi 53 volte in quarant'anni? Per qualcuno potrebbe essere un'assurdità, per altri un dramma, ma c'è chi è realmente convolato a nozze così tante volte. Lo sposo incontentabile è un uomo saudita di 65 anni, Abu Abdullah. La sua poligamia, lecita in Arabia Saudita, lo sta rendendo famoso in tutto il mondo. Il 65enne ha spiegato a Oddity Central di essere sposato così tante volte perché è alla ricerca della stabilità emotiva. "Il mio matrimonio più breve è durato appena una notte, ma vi assicuro che ho sempre preso la cosa seriamente, optando per cerimonie tradizionali", ha spiegato l'uomo.

Il saudita aveva 20anni quando si è spostato per la prima volta. La sua prima moglie aveva sei anni più di lui e per un certo periodo la loro relazione è andata a gonfie vele, fin quando Abu Abdullah non ha deciso di risposarsi tre anni dopo, aprendosi a un secondo matrimonio. Anche durante la seconda unione, le cose non sono andate per il verso giusto, così lo sposo ha trovato altre mogli. E a ogni matrimonio, Abu Abdullah ha divorziato dalle consorti precedenti. "Ho sposato tutte queste donne perché ero ancora alla ricerca di quella giusta, oltre che di una personale stabilità emotiva" - ha spiegato l'uomo ad alcuni media sauditi - "Tutto quello che cercavo era un matrimonio che mi rendesse felice".

Anche se non ha rivelato se ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Abu Abdullah ha detto che ora è sposato con una donna e non ha intenzione di convolare di nuovo a nozze. La maggior parte delle sue mogli erano saudite e in una sola occasione ha sposato una donna straniera durante un viaggio di lavoro durato alcuni mesi.

La storia di Abu Abdullah è recentemente diventata virale in Sud Arabia, scatenando un acceso dibattito tra coloro che lo apprezza per il suo stile di vita avventuroso, ma anche chi, pur non condannando la poligamia, sostiene che probabilmente quest'uomo se ne sia approfittato e abbia pensato solo ai suoi interessi.