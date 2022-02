"Mia figlia vuole portare il suo 'ragazzo' in vacanza con noi, ma è sposato"

Nella vita tutto è possibile soprattutto quando si parla di sentimenti: ci si può anche innamorare di una persona già impegnata. Se questa ricambia davvero il sentimento, deve risolvere il prima possibile la sua situazione precedente in modo da poter vivere liberamente il nuovo amore. Sono scelte difficili e spesso dolorose, ma sicuramente quello che non bisogna fare è compiere scelte inopportune e irrispettose, come portare il proprio 'ragazzo' in vacanza con la famiglia, se questo non si è ancora sganciato dalla situazione precedente (soprattutto se è un matrimonio). Ma se lui e sua moglie hanno scelto entrambi consapevolmente una relazione poliamorosa, tutto può cambiare, anche se è chiaramente difficile da far accettare alle rispettive famiglie.

Una mamma si è rivolta alla posta del New York Times chiedendo consiglio riguardo una situazione che si è verificata nella sua famiglia: sua figlia, a quanto racconta, è coinvolta in una relazione con un uomo che dichiara di credere nel "poliamore". Ma che, soprattutto, è già sposato. E la ragazza ha iniziato a portarlo in famiglia come se nulla fosse.

"Lo ha portato da noi per le vacanze - scrive la donna - e anche se lui è stato molto gentile, io mi sono sentita davvero a disagio (forse perché sono segnata dall'infedeltà del mio ex marito, cosa che ci ha portati al divorzio)". Adesso la madre sta pianificando una vacanza in Grecia e la figlia ha già comunicato che ci sarà. Portandosi però dietro anche il suo nuovo fidanzato.

"Sembrerò avara, ma non voglio pagare le spese al marito di un'altra donna. E non vedo come questa relazione possa rendere felice mia figlia".

La madre chiede dunque consiglio: in risposta, il titolare della rubrica le ha detto che non pensa che il suo disagio sia legato al costo della vacanza o ai ricordi di quando lei era stata tradita dall'ex marito. Piuttosto, le chiede se non stia proiettando la sua personale idea di felicità su sua figlia, una cosa molto comune tra i genitori: si tende a proiettare sui figli i propri desideri, senza capire che a volte le aspirazioni e i punti di vista possono essere diversi. Inoltre, se è vero che l'uomo crede nel poliamore (e la moglie lo sa e ne è consapevole) non è tecnicamente un tradimento avere un'altra fidanzata. Alla fine alla mamma è stato consigliato di informarsi un po' di più sul poliamore, e di cercare di rispettare le scelte consapevoli della figlia ormai adulta.