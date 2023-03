Vacanze da incubo, coppia fa causa al tour operator: "Ci hanno abbandonati in mare"

Cinque milioni di dollari. È questo il risarcimento chiesto da una coppia di sposi che, durante la luna di miele alle Hawaii, ha vissuto un'esperienza a dir poco da incubo. Alexander Burckle ed Elizabeth Webster hanno deciso di citare in giudizio la compagnia turistica locale, accusando il personale di averli "abbandonati nell'oceano mentre facevamo snorkeling". La vicenda, riportata da diversi media statunitensi, risale al settembre del 2021, quando i due sposini si trovavano su Lana, una piccola isola nei pressi di Maui. Mentre la coppia era intenta a fare snorkeling, il mare si è ingrossato ma nella zona non era presenta la barca della Maui Sail Company che avrebbe dovuto riportarli a riva. I due, dopo aver realizzato che l'imbarcazione li aveva lasciati in mezzo al mare, hanno cercato di rimanere a galla oltre a tentare di inviare segnali di soccorso.

"Gli sposi - si legge nell'esposto presentato dai due coniugi - stavano lottando per sopravvivere nell'oceano. Temevano di annegare e sono stati presi più volte dal panico". I due, per fortuna, sono riusciti dopo diverse ore a raggiungere la riva di Lanai "stremati e disidratati". Giunti su una spiaggia disabitata gli sposi hanno provato a scrivere "sos" e "aiuto" sulla sabbia, ma senza molta fortuna. A salvarli sono stati alcuni abitanti del posto, che li hanno subito soccorsi, portandogli dell'acqua e consentendo loro di utilizzare un telefono per chiedere aiuto. Secondo l'avvocato della coppia, Jared Washkowitz, la compagnia turistica si è dimostrata molto "disorganizzata" e "poco chiara" con clienti, oltre a non essersi resa conto dell'assenza della coppia una volta che l'imbarcazione era tornata a riva.