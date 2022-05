Lui la insulta per mesi, la sindaca si presenta casa sua con una brioche

Valentina Palli è sindaco di Russi, un paese della provincia di Ravenna. Per mesi ha ricevuto telefonate di insulti da parte di un uomo. Lui chiamava direttamente lei, ma anche gli uffici del comune, i suoi collaboratori e ogni giorno erano lamentale nella migliore delle ipotesi e insulti nella peggiore. La sindaca ravennate non ha reagito con violenza. Ha forse capito che dall’altra parte della cornetta c’era una persona che soffriva. Così una mattina, senza avvisarlo, si è presentata a casa del signor Renato, novanta anni, con una brioche per chiedere quale fosse il problema.

Hanno parlato. Il motivo delle lamentale era il traffico, ma anche i camion che passavano davanti a casa e che non lo lasciavano riposare. E allora prendeva il telefono a cominciava a chiamare tutti con insulti a raffica. Ma all’incontro, la sindaca ha raccontato di aver parlato sì della strada ma soprattutto di tanto altro, della vita.“Sono stata lì un’oretta, - ha raccontato Palli - un tempo di chiacchiere, di storia della sua vita e della sua famiglia. Di vicinanza umana. Abbiamo parlato anche un po’ della strada ma in effetti nel nostro tempo insieme quello fu un tema del tutto residuale”.

Da quel giorno, le sue telefonate sono cambiate. Adesso, ogni tanto, la sindaca torna a trovarlo, sempre con una brioche in mano. Il segno di pace che ha portato il sereno fra il signor Renato e il primo cittadino di Russi.