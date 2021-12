L'influencer che vende i suoi peti in barattolo e guadagna cifre da capogiro

C'è chi si accontenta di vendere marmellate in barattolo, chi il miele delle proprie api, e chi invece il gas del proprio corpo. Riuscendo anche a guadagnare cifre da capogiro.

La notizia sta circolando da giorni su diversi quotidiani: Stephanka Matto, professione influencer in Connecticut, Usa, vende peti in barattolo, come ha spiegato lei stessa a "90 Days Fiancé", trasmissione statunitense per chi è alla ricerca della propria anima gemella. E l'anima gemella di Stephanka deve necessariamente amare i lavori eccentrici, anche se il lato positivo è che a quanto pare sono redditizi: a quanto pare, un solo barattolo può costare fino a 1300 dollari. Un prezzo talmente alto che i suoi prodotti sono diventati un vero status symbol per molte persone pronte a mostrare che di soldi ne hanno talmente tanti da potersi permettere di spendere queste 'inezie' per un oggetto totalmente inutile.

Insomma, l'influencer - vero o non vero, questo resta da chiarire - ha dichiarato di guadagnare circa 50mila euro a settimana. A quanto pare di richieste Stephanka ne ha molte, e per mantenere florida la sua attività (intestinale) ammette di mangiare spesso fagioli e cibi proteici di vario tipo.

Nei barattoli, poi, per sua ammissione, aggiunge petali di fiore che fanno durare più a lungo la 'fragranza'. Sarà.

Sul suo account Instagram, seguito da 278mila follower, la ragazza dice di aver venduto finora barattoli con i suoi peti dentro per centinaia di migliaia di dollari, e mostra uno screenshot del suo conto corrente. Che poi sia quello vero, ovviamente non è detto.