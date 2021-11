Il rifugio antiatomico trasformato in appartamenti di extra lusso

"Dimmi dove vai (ad abitare) e ti dirò chi sei": sicuramente saranno eccentrici, amanti del lusso, abbienti e poco inclini all'ansia gli acquirenti che si sono fatti avanti per comprare il bunker antiatomico costruito a Mistley, Essex, nel 1951, durante la Guerra Fredda.

Il rifugio era stato inizialmente concepito per diventare un centro riservato alle comunicazioni in caso di attacco. Adesso è stato interamente ristrutturato e convertito in una serie di appartamenti di extra lusso: si tratta di tre abitazioni, una con quattro posti letto e due con tre.

Gli appartamenti sono sviluppati su due piani, intorno a un atrio luminoso.

Ma gli architetti che hanno ricavato gli appartamenti di lusso hanno trovato il modo di lasciare ancora traccia del passato: tutti e tre gli alloggi infatti hanno ancora le porte super blindate e i muri in acciaio rinforzato, retaggi di quando i bunker erano stati progettati per garantire la sopravvivenza durante un attacco nucleare (oggi sicuramente saranno fin troppo utili contro eventuali incursioni di ladri). Queste caratteristiche oggi si mescolano con arredamenti di design, bagni in marmo italiano, banconi in granito e pavimenti riscaldati. Ogni appartamento ha inoltre il suo parcheggio e il suo giardino.

La proprietà si trova vicino al villaggio storico di Mistley, da dove la stazione ferroviaria porta direttamente a Londra.

Mistley offre diversi negozi, ristoranti, la stazione, e una graziosa camminata lungo il fiume Stour.

Ma quanto costa comprare uno di questi favolosi appartamenti, affidati all'agenzia immobiliare Savills? Erano in vendita a circa 640mila euro ognuno, ma ora verranno venduti insieme nell'ambito di un'asta che si terrà il 9 novembre. Sembra che i potenziali acquirenti non manchino: basta non farsi prendere dall'angoscia pensando allo scopo originario degli appartamenti.