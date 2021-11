Vendetta da telefilm: "La mia migliore amica è andata con il mio fidanzato, allora io sono andata con il suo. Poi ci siamo innamorati davvero"

Sembra la trama di un telefilm, eppure a quanto pare è tutto vero: una donna ha rivelato che ha scoperto che il fidanzato con cui stava da due anni la stava tradendo con la sua migliore amica. E dunque si è venidcata in maniera magistrale: facendo finta di mettersi con il fidanzato dell'amica. Ma il colpo di scena più grosso è stato che poi, alla fine, i due si sono innamorati per davvero, e si sono pure sposati.

La storia, raccontata sul Sun, è stata condivisa su Twitter dalla stessa protagonista, che sui social si fa chiamare Toe_enthusiast: "Ho accidentalmente scoperto il mio fidanzato che mi tradiva con la mia migliore amica, e adesso ho sposato l'ex di lei".

Andando avanti con le spiegazioni, si legge che la donna era fidanzata da due anni quando ha scoperto il tradimento. Anche la sua migliore amica ai tempi era impegnata, dunque non aveva mai avuto sospetti. "Ma mi sono presto accorta che il mio ragazzo non era sincero, anche se non sapevo come parlargliene". Qualche settimana dopo, lui le aveva detto che sarebbe stato in viaggio per lavoro, e non sarebbe stato raggiungibile per un paio di giorni. "Non ci ho pensato molto, poi ho chiesto alla mia migliore amica di venire da me in quei giorni, e lei mi ha detto che combinazione sarebbe stata anche lei in viaggio con il suo ragazzo".

A questo punto, la donna ha iniziato a nutrire sospetti: "Ho parlato con il suo ragazzo, e non mi ha mai menzionato viaggi imminenti. Poi ho indagato meglio e ho scoperto le prove grazie a una foto pubblicata su un'app. Ho scritto al suo ragazzo dicendogli che i nostri due fidanzati erano insieme, e che ci stavano tradendo".

I due allora hanno architettato un piano, e hanno diffuso a loro volta una foto di loro due insieme, in modo che i due traditori potessero vedere e pensassero di essere stati traditi a loro volta: "Era solo per vendetta, ma poi abbiamo iniziato a frequentarci davvero, e due anni dopo ci siamo sposati. Dunque devo ringraziare un fidanzato disonesto e la mia ex migliore amica se ho conosciuto l'uomo della mia vita".

Il post di Twitter ha fatto scintille, con centinaia di migliaia di like. Tra i commenti: "Un ottovolante", "A volte l'amore è proprio davanti a te ma non lo riconosci subito", "La verità viene sempre a galla".