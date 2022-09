Si veste a lutto al matrimonio del figlio 'per rispetto' nei confronti della regina Elisabetta

La morte della regina Elisabetta è stato certamente un fatto epocale, che ha sconvolto molti dei suoi sudditi. Ma una donna in Inghilterra si è fatta prendere la mano a tal punto da insistere perché il figlio rimandasse il matrimonio "per rispetto" nei confronti del lutto da osservare. E, quando la sua idea non è stata accolta, si è presentata alle nozze vestita di nero.

Il caso, raccontato su Reddit, parla di una sposa 29enne che si è lamentata perché la suocera avrebbe trasformato il matrimonio in una "veglia funebre". "Anche se a livello umano siamo dispiaciuti per la regina Elisabetta - ha spiegato - né io né mio marito siamo monarchici e non volevamo che la notizia della sua morte oscurasse il nostro matrimonio". Invece la famiglia dello sposo è rimasta decisamente sconvolta dalla dipartita della sovrana, con il lutto che ha preso il sopravvento e la priorità su ogni altra cosa. La madre dello sposo ha anche suggerito di rimandare le nozze. Quando l'ipotesi è stata accantonata, si è presentata al matrimonio vestita a lutto.

Quando alcuni ospiti le hanno chiesto come mai la scelta di un completo totalmente nero, ha risposto di essere in lutto per la regina, e voleva portarle rispetto. La sposa le ha ricordato gentilmente che quello era un matrimonio, non un funerale, ma è rimasta interdetta quando anche la sorella dello sposo è arrivata vestita di nero.

Non solo: "Circa il 70% della famiglia di mio marito era vestita di nero. Io ero arrabbiata ma li ho ignorati. Ho scoperto dopo che mia suocera aveva chiesto anche a mio marito di vestirsi di nero per onorare la regina Elisabetta".

In più, a un certo punto dopo il pranzo di nozze diversi ospiti hanno iniziato ad assentarsi: la sposa ha scoperto che si erano radunati in una stanza del ristorante, con una tv accesa che mostrava le immagini delle persone in coda per omaggiare la salma. "Molti di loro piangevano - riferisce lei -. Ho chiesto gentilmente se qualcuno voleva tornare nella sala principale per assistere al nostro primo ballo, ma mia suocera mi ha detto che erano impegnati a celebrare una 'grande donna' sottolineando queste due parole, come se io fossi agli opposti".

A quel punto la sposa non si è saputa trattenere: "Le ho detto che era un'egoista e che stava rovinando il matrimonio di suo figlio per una regina che non ha mai nemmeno conosciuto di persona".

Adesso gli sposini sono tristi per come si è svolto il giorno del loro matrimonio, e lei si chiede se abbia fatto bene a reagire in quel modo con la neo-suocera. Gran parte degli utenti le ha dato ragione: "Forse sei stata un po' brusca, ma se lo è meritato da quel che hai raccontato", "Elisabetta II riconosceva il valore della famiglia. Tua suocera ha rovinato il matrimonio di suo figlio in nome della regina, che si sarebbe vergognata per una cosa del genere".