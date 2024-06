Veterano del Vietnam confessa nel necrologio: "Sono gay da una vita"

Solo dopo la morte è riuscito a confessare al mondo il suo segreto. "Sono stato gay tutta la mia vita", ha scritto in un messaggio Edward Thomas Ryan, veterano del Vietnam morto a 85 anni a New York. In una lunga lettera lasciata ai nipoti come necrologio un mese prima della sua morte il colonnello dell'esercito americano ha chiesto scusa non aver trovato il coraggio di fare coming out mentre era in vita. UUncle Ed", zio Ed, così lo chiamavano tutti, ha spiegato di non averlo detto pubblicamente prima perché "temeva di essere ostracizzato: dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi. A vedere come sono state trattate molte persone come me non avrei potuto farlo".

La confessione

"Devo dirvi ancora una cosa: sono stato gay tutta la mia vita, dal tempo della scuola, al liceo, al college, tutta la vita", ha scritto Ryan. "Ho avuto una relazione amorosa e premurosa con Paul Cavagnaro, di North Greenbush. È stato l'amore della mia vita - ha aggiunto - abbiamo passato insieme venticinque anni fantastici. Paul è morto nel 1994 a causa di una procedura medica andata male. Scusatemi se non ho avuto il coraggio di confessare che sono gay". Poi la conclusione, struggente: "Ora che il mio segreto è rivelato riposerò per sempre in pace".

Il colonnello Edward Thomas Ryan sarà sepolto accanto al compagno di vita Paul Cavagnaro. La rivelazione, pubblicata su Legacy.com, ha generato un'ondata di solidarietà mai vista prima. Moltissime persone hanno augurato al colonnello di riposare in pace insieme al suo amato Paul e di trovare la felicità eterna.