Prenota il volo in business class per sé e lascia la fidanzata da sola in economy

Quando si va in vacanza con la propria dolce metà di certo ci si aspetta di viaggiare insieme e vicini. Sicuramente, se la coppia è affiatata e se c'è rispetto reciproco, a nessuno dei due verrebbe mai in mente di prenotare per sé un posto migliore sui mezzi, lasciando l'altro in una zona più economica.

E invece a quanto pare è successo: una donna americana, sul portale Mumsnet, si è lamentata dicendo che lei e il suo partner hanno prenotato la loro prima vacanza in Europa, dopo essersi messi insieme sette mesi fa, decidendo di smezzarsi i costi dell'albergo e di prendere i biglietti dell'aereo autonomamente, in modo da pagare ognuno il proprio biglietto. Ma doveva essere solo un escamotage per facilitare la divisione dei costi: lui invece ha preso molto seriamente la questione del trasporto e ha deciso di prenotare per sé un posto migliore in business class, lasciando lei sola in economy.

Quando lei gli ha chiesto spiegazioni riguardo il gesto ben poco romantico, lui ha detto che aveva deciso di concedersi un posto migliore, e che i due avrebbero potuto ricongiungersi una volta atterrati.

"Vi darebbe fastidio se vi capitasse una cosa del genere?" chiede la donna su Mumsnet, aggiungendo: "Il punto non è potersi permettere o no la business class, bensì il fatto che saremo separati già fin dai gate, insomma non è molto carino. Non è strano?".

I commentatori le hanno dato ragione: "Non è giusto, viaggiare insieme fa parte della vacanza. E prenotare biglietti separatamente è strano". E poi: "Ho avuto molti fidanzati e ho viaggiato molto con loro, e mai è successa una cosa simile. Nemmeno con gli amici. Per me una cosa del genere è da rottura".

E ancora: "Non ci farei troppo caso. Lui però ha avuto poco tatto". Infine: "Questo è matto, sembra solo un egoista, da scaricare subito".