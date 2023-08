Viaggiano 14 giorni sul timone di una nave diretti in Ue, ma si ritrovano in Brasile

Sono sopravvissuti a un incredibile viaggio di ben 14 giorni sul timone di una nave. A intraprendere il pericolosissimo viaggio quattro migranti che volevano fuggire dalla Nigeria sognando una vita migliore in Europa. La buona notizia è che nonostante la pericolosità del viaggio i quattro sono sopravvissuti. La cattiva è che la nave che hanno preso era quella sbagliata e si sono ritrovati in un altro continente, quello americano, precisamente in Brasile.

I quattro sono stati soccorsi dalla polizia locale, quando ormai erano rimasti da tempo senza cibo e acqua, che erano finiti il decimo giorno. Come riporta la Reuters, gli ultimi quattro giorni i migranti sono sopravvissuti bevendo l'acqua del mare prima di essere salvati dalla polizia federale brasiliana nel porto sudorientale di Vitoria. Nel loro incredibile viaggio hanno attraversato circa 5.600 chilometri di oceano Atlantico. "È stata un'esperienza terribile per me", ha detto Thankgod Opemipo Matthew Yeye, 38 anni, uno dei quattro nigeriani, in un'intervista in un rifugio della chiesa di San Paolo. "A bordo non è facile. Tremavo, avevo tanta paura. Ma sono qui". I quattro uomini hanno detto che speravano di raggiungere l'Europa e sono rimasti scioccati nel sapere che in realtà erano sbarcati dall'altra parte dell'Atlantico, in Brasile.

Due degli uomini sono stati rimpatriati in Nigeria su loro richiesta, mentre altri due, Yeye e Roman Ebimene Friday, hanno chiesto asilo in Brasile. "Prego il governo brasiliano di avere pietà di me", ha detto all'agenzia Friday, che aveva già tentato una volta di fuggire dalla Nigeria via nave, ma era stato arrestato dalle autorità. Entrambi gli uomini hanno dichiarato che le difficoltà economiche, l'instabilità politica e la criminalità non hanno lasciato loro altra scelta che abbandonare la Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa che ha da tempo problemi di violenza e povertà e in cui i rapimenti sono endemici. Yeye, un ministro pentecostale dello Stato di Lagos, ha raccontato che la sua fattoria di arachidi e olio di palma è stata distrutta dalle inondazioni di quest'anno, lasciando lui e la sua famiglia senza casa.

Friday ha raccontato che il loro viaggio verso il Brasile è iniziato il 27 giugno, quando un amico pescatore lo ha accompagnato fino alla poppa della Ken Wave, battente bandiera liberiana e attraccata a Lagos, e lo ha lasciato sul timone. Con sua grande sorpresa, ha trovato tre uomini già lì, in attesa della partenza della nave.

