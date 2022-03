La luna di miele è andata male? Un tour operator ne offre un'altra, gratis, alle Maldive

Il viaggio di nozze è uno dei più importanti della vita di una coppia di sposi: per una volta - aiutati spesso anche dagli invitati che possono lasciare un contributo - si organizzano le cose in grande, programmando magari in mete lontane, romantiche o esotiche. Insomma, non viaggi che solitamente si fanno sempre.

Purtroppo, però, non tutte le lune di miele vanno secondo i piani: anzi, alcuni viaggi a volte si rivelano veri e propri incubi. Maltempo, cancellazioni dovute alla pandemia, infortuni, insomma le insidie sono tante, il che non è proprio di buon auspicio per celebrare l'inizio di una nuova vita di coppia.

C'è un tour operator che vuole dare una seconda chance agli sposini sfortunati, con un contest che propone una vacanza gratis alle Maldive: ville sull'acqua, piscine private, cene di gala, trattamenti spa, spiagge bianchissime e mille altre "coccole" per consolarsi da un viaggio di nozze andato male. La compagnia, Winged Boots, offre a una coppia fortunata dieci notti al resort Raffles Maldives Meradhoo: cinque in una villa sulla spiaggia, e altre cinque su una palafitta con piscina privata. In più, un bonus di mille dollari da spendere nei ristoranti e bar, o per prenotare escursioni.

Per tentare la sorte e sperare di essere selezionati, bisogna essersi sposati prima del gennaio 2022 e occorre iscriversi al sito del contest. È possibile farlo fino al 17 aprile 2022. Le coppiette dovranno spiegare perché dovrebbero meritarsi questa seconda opportunità, e come mai la prima luna di miele è andata male. I partecipanti verranno poi contattati dalla compagnia per una video intervista, e infine una giuria deciderà a chi dare l'ambito premio: inutile dirlo, vincerà senz'altro la storia più incredibile.