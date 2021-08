I vicini la tengono sveglia tutta la notte: la vendetta (con i gabbiani) è da manuale

La donna era in vacanza con il marito e i suoi due bambini, ma i vicini di casa non hanno voluto abbassare il volume della musica nemmeno dopo le sue richieste, tenendo sveglia la famiglia. Allora il mattino dopo si è vendicata

La 'vendetta finale' (ultimate revenge) è arrivata con l'aiuto della natura, e specialmente dei gabbiani. Così una donna ha dato pan per focaccia ai vicini di campeggio che, facendo rumore, l'hanno tenuta sveglia tutta la vacanza.

Heather Minshull, 37 anni, era andata in vacanza in Galles per trascorrere un periodo rilassante e tranquillo fuori casa, vicino al mare, insieme al marito Craig e ai suoi bambini Toby e Tilly. Ma le sono capitati i vicini sbagliati, che hanno messo musica ad altissimo volume, nel loro bungalow, per tutta la notte. Così, dopo una notte insonne, la donna ha deciso di affrontare la questione spargendo briciole di pane sul tetto dei vicini indisciplinati, alle 7 del mattino, quando loro si erano finalmente addormentati.

Presto sono arrivate decine di gabbiani che hanno gridato per tutto il tempo, facendo un gran baccano - come solo questi animali sanno fare - per prendersi le briciole.

Heather ha spiegato tutto in un video postato su TikTok: "Ho sbagliato? Non credo". Ha raccontato poi: "Eravamo in vacanza in Galles in questo bellissimo e pacifico resort. Beh, pacifico fino alla scorsa notte, la nostra ultima notte, in cui questi idioti si sono messi ad ascoltare musica a tutto volume da mezzanotte... i bambini stavano dormendo. Ho chiesto loro di abbassare il volume ma non lo hanno fatto e sono andati avanti per ore. Così alle 7, stamattina, quando mi sono alzata, ho ricambiato la cortesia. Ho controllato che non ci fosse nessuno nei paraggi e ho lanciato una tonnellata di pane sul tetto dei vicini. Sveglia, sveglia!".

La donna non sembra per niente pentita: "I vicini si sono svegliati all'improvviso, uno è uscito per controllare cosa stesse succedendo, sembravano tutti molto arrabbiati, e non avevano idea di quello che stava accadendo".