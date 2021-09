Vicino 'rumoroso' riceve un biglietto di protesta: il messaggio è scioccante

No, non è come pensate: il protagonista della vicenda non è invitato ad abbassare il volume, anzi, il contrario

Cosa ci sarebbe di strano se, in un condominio, un residente che ama ascoltare musica venisse contestato dai vicini di casa che gli chiedono di abbassare il volume? Assolutamente niente, anzi, sono cose all'ordine del giorno. Poco importa chi ha ragione: a volte il volume è davvero troppo alto, altre volte invece sono i vicini che esagerano, o che hanno speciali esigenze per cui anche il minimo rumore in orari diurni può dare fastidio.

Ma questa storia è totalmente diversa: si tratta di un uomo che ama ascoltare la sua musica preferita con lo stereo, senza cuffie, e che un bel giorno si è visto recapitare un bigliettino, infilato di soppiatto sotto la porta. "Ecco - avrà pensato - sapevo che prima o poi i vicini di casa si sarebbero lamentati".

E invece Binh Cao, questo il nome del protagonista che vive negli Usa, ha trovato un messaggio decisamente non convenzionale: il vicino in questione gli fa i complimenti per i gusti musicali, e lo invita ad alzare ulteriormente il volume.

just got the opposite of a noise complaint. left me a cold coors lite too! pic.twitter.com/E5uQYun4Up — Binh Cao (@binhcao) September 5, 2021

Binh ha condiviso il biglietto su Twitter, sul foglio si può leggere:

Caro vicino,

vivo nell'appartamento accanto e vorrei parlare della tua musica.

1. Alza il fott*** volume. Non sto scherzando. Ascolti bella roba

2. Dimmi quali canzoni stai ascoltando. Voglio metterle nella mia playlist

3. Non sono ironico o altro. Mi sono davvero goduto la musica che hai messo da quando ti sei trasferito.

Cordialmente, Todd (la parte maschile della coppia della porta accanto).

Mandami le canzoni!

Stando a quanto riportato dal Daily Star, Binh ha addirittura fatto una playlist su Spotify che si chiama "Dear neighbour" (caro vicino) con cento brani che includono titoli come "Daydream" di Youth Lagoon e "West Coast" di Lana Del Rey.

Gli utenti di Twitter hanno subito commentato la foto del biglietto, condividendo i loro gusti musicali.