Compie 3 anni invita 27 bambini ma nessuno si presenta alla festa (video)

Doveva essere una fantastica festa di compleanno quella che la mamma di Avery Strong, 3 anni, aveva organizzato per la figlia. Era a tema "Frozen", il personaggio preferito della bimba. Purtroppo nessuno dei 27 bambini invitati si è presentato alla festa e così la piccola è rimasta sola a mangiare un pezzo di pizza in una grande sala addobbata. La mamma si è sfogata sui social, pubblicando un video struggente che in poco tempo è diventato virale.

La mamma di Avery, Breanna Strong una ragazza di 27 anni di Salt Lake City, ha scritto di avere il "cuore spezzato" mostrando un cartone di pizza che finisce nella spazzatura e una splendida torta di compleanno pronta per le candeline. "Denaro e tempo sprecati", si legge nella didascalia del video.

Per fortuna le persone sui social network si sono mostrate molto più affettuose con la piccola Avery, inondandola di messaggi di auguri da ogni parte del mondo. C?è chi ha raccontato di aver vissuto la stessa esperienza, chi invece l?ha invitata in Calabria per festeggiare il suo compleanno con cento bambini. E poi chi ha scritto: "La prossima volta facci sapere: per lei ci saremo!".