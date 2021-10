Il video del cane da allerta diabete che salva il padrone

Ecco come fanno questi cani ad avvisare quando rilevano, con il loro incredibile fiuto, livelli di glucosio troppo alti

I cani che aiutano gli esseri umani nelle emergenze possono essere di tutte le taglie e le razze, e non fanno eccezione quelli da allerta diabete.

Korey, spiega il Mirror, è stato affidato al suo padrone, che ha il diabete, controlla il livello di glucosio nel suo sangue e gli fa sapere quando il parametro raggiunge livelli di guardia, come in questo video che ha conquistato TikTok. Ecco come fa Korey ad avvertire il padrone:

Korey è ovviamente stato addestrato: i cani da allerta diabete dopo un apposito percorso arrivano a riconoscere la differenza tra alcuni odori molto particolari, e usano il loro sviluppatissimo senso dell’olfatto per capire se il glucosio nel sangue di una persona è a un livello basso oppure alto.

Korey mostra le sue capacità nel video, avvertendo la sua padrona con un segnale apposito: inizia a girare in cerchio, e si ferma a guardarla. E la sua compagna umana sa che, quando il cane si comporta così, è l'ora di correre ai ripari.

Gli utenti sono rimasti molto impressionati dall’addestramento di Korey, e hanno commentato commossi: “È adorabile, lo adoro!”, “Che signora fortunata ad avere un angelo così a vegliare su di lei”, e “Fantastico, non ci meritiamo i cani”