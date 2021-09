La cucciola di Golden Retriever che vuole giocare con le sorelle ma è troppo piccola: il video commuove il web

Tutti coloro che hanno fratelli o sorelle sanno che giocare con loro a volte può essere difficile, specialmente quando si è piccoli e bisogna conquistarsi il proprio posto accanto ai più grandi.

Questo vale non solo per gli esseri umani ma anche per i cani: ha commosso il web il video postato su TikTok di una povera piccola Golden Retriever, Millie, che cerca disperatamente di giocare con le sorelle maggiori, ma a causa delle sue (ancora) ridotte dimensioni fatica ad attirare l'attenzione delle altre.

Il video inizia con i tentativi di Millie di farsi notare dalle sorelle maggiori, impegnate a giocare tra di loro saltandosi addosso e 'facendo la lotta'. La cucciola allora cerca di essere coinvolta mordicchiando la zampa di una sorella, ma non sembra essere abbastanza.

Allora Millie si concentra sul muso di una delle due sorelle, ma non funziona comunque, e torna alle zampe. Insomma, la povera Millie non è in grado di attirare l'attenzione delle più grandi: è ancora decisamente troppo piccola. Imparerà le leggi della natura solo facendo esperienza: per stare con le sorelle maggiori dovrà aspettare di crescere ancora un po'.

Un fiume di commenti commossi e divertiti, con centinaia di migliaia di visualizzazioni: "La povera Millie è stata ignorata", "Vuole partecipare ma è troppo piccola. Che carina!", e anche "La stanno completamente ignorando, il cielo la benedica". Il video qua sotto.