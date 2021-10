Il video del cane più pigro del mondo: "È come tutti noi il lunedì mattina"

Avete mai provato la sensazione di svegliarvi la mattina ma di essere assolutamente troppo stanchi per fare qualsiasi cosa? Quando suona la sveglia vorreste ancora stare a letto per ore? Non sopportate chi vi sveglia allegramente, come se ci fosse qualcosa di allegro nell'essere disturbati nel sonno? Allora Noodle è il vostro cane ideale.

Questo simpatico carlino di 13 anni si è aggiudicato dai commentatori il titolo di 'cane più pigro del mondo', talmente pigro che persino quando il suo padrone Jonathan cerca di alzarlo - disturbandolo nel mezzo di un pisolino per fare un video da mettere su TikTok - si lascia ricadere svogliatamente sulla soffice cuccia.

Nonostante grattini, massaggi e baci, Noodle non si lascia convincere, e ogni volta che il padrone prova a muoverlo dalla cuccia, pur mosso da entusiasmo per l'inizio di una nuova giornata, il cane - che evidentemente non avverte la stessa euforia - lascia chiaramente intendere che vuole rimanere a dormire. "Come me il lunedì mattina" è stato uno dei commenti più ironici postati sotto il video, che ha raccolto milioni di visualizzazioni.

D'altronde, come ammette il padrone, il video è pure stato girato nel weekend: "È domenica - dice ridendo - prendetevela con calma, niente fretta, fate una pausa".