Il commovente video del cane che rassicura il suo amico gatto dal veterinario

Cane e gatto, chi l'ha detto che non si può? Lo diceva anche una canzone dello Zecchino d'Oro per sottolineare il fatto che anche due animali ritenuti così distanti possono essere amici.

È decisamente il caso di Belle e Bears, una coppia inseparabile di Denver: sono rispettivamente una Terranova e un gatto, diventati amici per la pelle, e non solo, perché Belle è diventata un vero sostegno emotivo indispensabile per Bears. Insomma, la pet therapy funziona anche a beneficio dei gatti: infatti l'unico modo per far stare tranquillo Bears dal veterinario è portare anche Belle.

La padrona dei due animali, Emily, ha postato alcuni video e foto della coppia su Instagram, mostrando come Belle è in grado di rassicurare Bears dal veterinario. Il gatto, spiega Emily, diventa molto ansioso quando viene portato nello studio, "così portiamo con noi anche Belle. Sono stati i veterinari a chiedere di portare Belle perché Bears è molto più tranquillo e si comporta meglio quando ha la sua sorellona accanto. Anzi, non è solo sua sorella. È il suo cane di supporto emotivo".

Emily racconta al Mirror di aver notato il legame speciale tra i suoi due animali quando Belle aveva solo otto settimane, e il gatto si prendeva cura di questa grande cucciolona come se fosse sua. E Belle "è sempre stata così gentile, coraggiosa e curiosa".

I due passano molto tempo nel giardino di casa, giocano, a volte fanno anche la 'lotta' sotto gli occhi della padrona che non avrebbe mai scommesso che si creasse un legame così profondo tra il suo cane e il suo gatto. "Bears non è sempre stato bene in compagnia dei cani, infatti all'inizio ero un po' preoccupata, ma si sono amati fin dal primo istante, come se avessero capito che erano fratelli".