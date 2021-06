Cani e gatti? Meglio insieme che da soli e tristi: il cartone di "Chocolate Cake" e "Ice Cream" diventa virale

Sta facendo il giro del web il cartone animato ideato da un disegnatore dell'Oregon, postato su YouTube: un video che scalda il cuore, all'insegna dell'amicizia tra animali, che soffrono quando sono da soli. E soprattutto, cane e gatto - nonostante la proverbiale "inimicizia" - stanno meglio in compagnia che da soli e tristi.

Steve Cowden, l'ideatore del cartone, ha pensato alla realizzazione del video nel 2020, quando era in lutto per la perdita improvvisa del nipote. Per elaborare il dolore, sono nati così "Chocolate Cake" e "Ice Cream", ovvero "Torta al Cioccolato" e "Gelato", i due protagonisti di questo cartone che Steve spera possa diventare una serie tv animata.

Dopo aver onorato la memoria del nipote, Steve e la sua famiglia si sono riuniti in casa insieme, e suo figlio Trent ha iniziato a suonare il pianoforte, inventando una melodia. "Il mio fratello gemello Scott si è unito a Trent, cantando con le parole 'Chocolate Cake' e 'Ice Cream'. Avevamo appena mangiato il dessert e penso lo facesse per risollevarci un po' il morale" ha detto Steve alla GNN.

"Io ero al piano superiore con mia madre, e la melodia era così dolce che sono corso di sotto, per prendere parte a quel momento. Abbiamo cantato tutti in armonia, insieme. Sembrava magia, sicuramente ci ha aiutati a stare un po' meglio. Era solo un jingle, ma mi aveva preso molto".

Dopo essere tornato a casa, Steve - illustratore da 30 anni - ha iniziato a lavorare su quella melodia, aggiungendo altre parole. "La canzone mi piaceva, ho pensato di abbinarla a una breve storia animata su un cane e un gatto che fanno amicizia".

Il cartone parla di un cane, spesso solo e triste, che quando esce con la padrona fa amicizia con un gatto randagio che se le inventa proprio tutte per risollevargli il morale. Ma poi, un giorno, il gatto viene catturato e spedito in un gattile: i due animali soffrono molto, fino a quando la padrona del cane non ritrova il gatto, e lo adotta, per la gioia di tutti.