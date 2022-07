Colazione da ottomila calorie in soli 8 minuti: il video mostra la folle sfida di una ragazza

Una giovane donna, in Irlanda, ha letteralmente divorato una colazione all'inglese "rinforzata" in soli otto minuti, per un totale di ben ottomila calorie.

Leah Shutkever ha già battuto 27 record del Guinness dei Primati come "mangiatrice da competizione" ed è sempre alla ricerca di nuove sfide. In questo caso, per colazione, non si è fatta mancare nulla: cinque uova, cinque salsicce, cinque pezzi di bacon, cinque pomodori, cinque frittelle e cinque pudding. Senza dimenticare cinque piccoli pezzi di toast, cinque porzioni di fagioli e cinque di funghi.

La ragazza ha battuto il record del ristorante, raggiunto appena due settimane prima, di dodici minuti: "Ero così nervosa - ha confidato ai media - quel record era molto buono e volevo batterlo a tutti i costi. È stata una sfida difficile perché c'erano davvero tante cose da mangiare". Una volta, ha detto Leah, ha mangiato una colazione di 41 portate in poco tempo: "Era enorme, ma so che è parte del mio lavoro".

Il video dell'impresa è stato caricato da Leah su Youtube:

I record di Leah vanno dal maggior numero di nuggets di pollo consumati in un minuto al maggior numero di marshmallows ingeriti in un minuto senza usare le mani. Dice di esercitarsi ogni giorno come mangiatrice da competizione full-time. Nonostante la professione decisamente particolare, Leah sostiene di condurre una vita normale: si è laureata in Architettura e ha lavorato in uno studio di interior design. Ha conosciuto questo mondo in maniera inaspettata nel 2013: "Ho sempre frequentato il mondo del fitness - dice come riporta BelfastLive - e mi allenavo moltissimo insieme a mio fratello che partecipava a gare di mangiatori ogni settimana, ma perdeva sempre. Siamo sempre stati conosciuti come 'buone forchette' in famiglia, dunque ho deciso di provare, stabilendo subito un record. Ero molto sorpresa. Così ho continuato".