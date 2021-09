Il video del timido cucciolo di bulldog diventa virale: "Il primo giorno di scuola è difficile per tutti"

Il primo giorno di scuola può essere un'esperienza difficile soprattutto per chi è timido e fatica a socializzare. La stessa cosa, più o meno, è successa a questo tenero piccolo bulldog al primo giorno di 'puppy club' (asilo per cuccioli). Il cagnolino, Fella, non ha mostrato molto entusiasmo quando si è trattato di socializzare con gli altri cani, ed è rimasto seduto in un angolo, accanto al suo padrone, orecchie indietro, a guardare gli altri suoi 'compagni' che trotterellavano in giro scodinzolando.

Il video, postato sul profilo TikTok di @fellathebulldog, è diventato virale con quasi due milioni di visualizzazioni. "Il mio primo giorno al puppy club - spiega una voce nel filmato - chiamate aiuto!".

Anche se il tenero Fella si è mostrato inizialmente riluttante a unirsi agli altri cani, alcuni video postati successivamente mostrano che dopo un po' il cucciolo si è lasciato andare, facendo amicizia e iniziando a giocare con gli altri animali.

Tantissimi i commenti commossi al video del cucciolo timido, ma anche alcuni divertenti: "Questo ero io all'asilo, pienamente solidale con Fella", "Il primo giorno di scuola è difficile", "Può rimanere anche la mamma con me?", "Piccolino, là fuori c'è un mondo grande e pazzo, tieni duro".

Tutto è bene quel che finisce bene, come spiega un video pubblicato in seguito: "Mi sono fatto alcuni amici e ho anche iniziato a giocare un pochino, la mia 'mamma' era così orgogliosa".