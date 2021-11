Il medico indiano che mangia sterco di mucca: "Fa molto bene"

È stato diffuso sui social media negli ultimi giorni - diventando rapidamente virale - un video che riprende un medico indiano mentre mangia sterco di mucca, sostenendo che faccia molto bene agli esseri umani.

L'uomo - riporta il Times of India - è stato presto identificato dopo il tam tam sulla rete: si tratterebbe del dottor Manoj Mittal. Nel disgustoso video prende una piccola quantità di sterco di mucca da terra, e se la mette in bocca. Mentre si gode il suo 'snack', racconta che sua madre interrompeva sempre il suo digiuno per mangiare sterco di mucca.

Procede poi a elencare una serie di presunti benefici di questa sostanza, dicendo che tutto quello che arriva dal corpo di una mucca (animale considerato sacro in India) è prezioso per l'uomo, e che consumare lo sterco fortifica mente, corpo e anima. In un altro video, sempre lo stesso medico afferma che l'urina di mucca contiene oro.

Dopo che il video è diventato virale su Twitter, e dopo un momento di iniziale ilarità (i 'commenti memorabili' li possiamo solo immaginare) il medico è stato ovviamente criticato in maniera molto dura dagli utenti dal momento che divulga informaizoni "non verificate" e "antiscientifiche" che possono essere pericolose per la salute. E in questo momento, di altre fake news su scienza e medicina, non ce n'è certo bisogno.