Come smontare le luci di Natale senza ingarbugliarle: il video tutorial è virale

È iniziato l'anno nuovo e il periodo dei festeggiamenti si sta pian piano allontanando: rimane il 6 gennaio ma poi, come dice il proverbio, "l'Epifania tutte le feste porta via" e una delle sfide più noiose è senz'altro smontare albero di Natale e luminarie varie.

Se per i preparativi infatti abbiamo impiegato cura e impegno, occorre mettere lo stesso zelo per smontare le decorazioni con ordine e senza ingarbugliare soprattutto i fili delle luminarie e i festoni. Cosa che in genere non riesce quasi mai, e finisce tutto in un grande groviglio (che bisognerà districare con molta pazienza il prossimo dicembre).

In questi giorni però è diventato virale su TikTok un video che spiega come riporre le luci di Natale in modo facile e veloce, senza annodarle. Una donna ha condiviso un filmato in cui dimostra che aiutandosi con un attaccapanni il gioco può diventare molto più semplice: tutto quel che occorre fare è fissare una delle estremità del cavo all'appendiabiti, e poi raccogliere il filo avvolgendolo intorno alla gruccia, fissandone poi, una volta finito, anche la seconda estremità.

Una volta terminata l'operazione, l'attaccapanni con le luci avvolte può essere riposto ovunque: in una scatola, appeso a un mobile nello sgabuzzino, o anche nell'armadio. Questo trucco può essere utilizzato per qualsiasi tipo di luminaria: da quelle da mettere all'esterno a quelle che si montano sull'albero di Natale.