Gioca ai videogiochi mentre la moglie partorisce: il video diventa virale

La nascita di un figlio è uno di quei momenti della vita di un uomo che possono essere definiti unici e indimenticabili. Un evento che richiede settimane di preparazione (oltre ai canonici 9 mesi di dolce attesa), in cui i futuri genitori decidono cosa portare per il periodo da trascorrere in ospedale e tutto quello che servirà poi per il nascituro. Cosa portare e come impiegare quel tempo sono scelte che spettano ai diretti interessati, cose banali per alcuni potrebbero rivelarsi prioritarie per altrI, come questo futuro papà statunitense, che nella valigia ha messo la console e alcuni videgiochi, per ingannare l'attesa durante il travaglio della moglie.

A postare su TikTok le immagini dell'uomo, intento a giocare mentre la compagna sta per partorire, è stata proprio la diretta interessata. Nel post sui social Amber Scott mostra il fidanzato impegnato davanti alla sua Xbox, mentre alle sue spalle iniziava il travaglio. Il video è stato visto da 1,6 milioni di utenti, accumulando migliaia di commenti in Rete.

"Il mio ragazzo ha portato i videogiochi in ospedale per le mie 21 ore di travaglio": ha scritto la ragazza nel post, che ha scatenato, come spesso accade, reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni hanno attaccato il futuro padre, sostenendo che si trattasse di un giorno troppo importante per impiegarlo con i videogames, altri invece hanno giustificato il suo comportamento, vedendolo come una distrazione piacevole in un momento di attesa e di grande tensione. Nei commenti al post la mamma 28enne ha spiegato l'intento ironico del video: "Non c'è ninete di male, va bene ad entrambi. Anche io in quelle ore ho guardato film e navigato su internet".