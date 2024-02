Vince 340 milioni alla lotteria, ma i numeri erano sbagliati

Un sogno che si avvera: vincere 340 milioni di dollari alla lotteria, una somma in grado di stravolgere la vita di chiunque. Una gioia che per John Cheeks, un uomo statunitense, si è trasformata in beffa dopo qualche ora. Quando è andato a ritirare il ricco premio ha infatti scoperto che si era trattato di un terribile errore: "Chiediamo scusa, abbiamo pubblicato i numeri sbagliati".

Questa la spiegazione fornita dalla società americana Powerball, che gestisce la celebre lotteria: per errore è stata mostrata sul sito una schermata con una presunta combinazione vincente, ma i numeri non erano quelli realmente estratti. Purtroppo, la serie comparsa sul sito era proprio quella del biglietto da due dollari acquistato da Cheeks lo scorso 6 gennaio. L'uomo dopo la doccia gelata, ha annunciato di non voler iniziare una battaglia legale, facendo causa per il torto subito.

Come riportano i media Usa, Cheeks non aveva seguito in diretta l'estrazione dello scorso 7 gennaio, ma due giorni dopo aveva controllato online la combinazione estratta. Dopo essersi presentato negli uffici della lotteria per consegnare il biglietto vincente, Cheeks si è visto negare il jackpot dalla società: "La richiesta di premio è stata respinta perché il biglietto non è stato convalidato come vincitore dal sistema di gioco dell'Olg come indicato dai nostri regolamento". L'uomo, nonostante la delusione, non si è perso d'animo e, dopo aver messo il biglietto in una cassetta di sicurezza, si è rivolto a un avvocato per fare causa a Powerball, alla Multi-State Lottery Association e all'appaltatore di giochi Taoti Enterprises.

La project manager di Taoti, Brittany Bailey, ha spiegato in tribunale che lo scorso 6 gennaio, un team di tecnici ha condotto un test sul sito web ufficiale. Alle 12:09 sono stati pubblicati erroneamente i numeri di prova Powerball sul sito web del gioco anziché sul sito utilizzato per sviluppare le modifiche e non accessibile agli utenti esterni. La combinazione comparsa online era quindi un test e non quella dell'estrazione, prevista invece per il giorno successivo, il 7 gennaio. Tuttavia, quando i responsabili dell'azienda si sono accorti dell'errore erano già passati due giorni, con Cheeks che aveva anche fotografato la schermata, convinto di aver vinto l'ingente somma. Una svista imperdonabile, soprattutto per il "vincitore per un giorno" che adesso pretende almeno un risarcimento.