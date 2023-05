Gioca sempre gli stessi numeri alla lotteria: dopo 10 anni vince 18 milioni

La stessa schedina con gli stessi numeri, giocata ogni settimana per dieci anni. Una fedeltà titanica, che dopo un decennio ha premiato un fortunato giocatore di Orne, dipartimento della regione della Normandia, in Francia. Un assiduo giocatore del Lotto francese è riuscito a portare a casa il jackpot di Pasqua del valore di 18 milioni di euro grazie alla solita schedina. Quella serie di numeri che l'uomo giocava ogni settimana da più di dieci anni carico di speranza: 3, 11, 14, 18, 24 e il fortunato numero 10.

Come riportano i media locali, stavolta la schedina giocata in un centro commerciale nella città di Argentan ha portato alla vincita da 18 milioni, il jackpot di Pasqua che inizialmente era di 10 milioni di euro, ma che è lievitato non essendo stato riscosso nell'estrazione dello scorso 8 aprile.

La Française des jeux (Fdj), l'impresa che detiene il monopolio delle lotterie e delle scommesse sul territorio francese, nei giorni scorsi ha consegnato al vincitore e alla moglie il cospicuo assegno. "Di solito siamo abbastanza sfortunati - ha raccontato l'uomo - ma adesso la vita ci ricambia in questo modo. La notte dell'estrazione ho guardato i numeri estratti sull'applicazione mobile e ho subito riconosciuto che erano i miei numeri fortunati. Ho gridato a mia moglie: 'siamo milionari', e l'ho svegliata". In un primo momento la donna ha pensato si trattasse di uno scherzo del marito, ma dopo aver controllato sul proprio cellulare si è resa conto che era tutto vero: dopo 10 anni di schedine, erano diventati milionari.