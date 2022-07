"Arte, musica e buon vino": i consigli del 102enne per una lunga vita

Quali sono i segreti per vivere serenamente il più a lungo possibile? Sul podio delle priorità di un uomo che ha appena compiuto 102 anni entra il "buon vino", insieme all'arte e alla musica.

Harry Gamper è nato nel 1920 e martedì scorso ha celebrato il suo compleanno in una casa di cura di Maidens, Regno Unito. È stato un pilota della Raf durante la seconda guerra mondiale ed era presente allo sbarco in Normandia: "Un'esperienza incredibile che non dimenticherò mai - ha detto al Mirror -. Per un'intera settimana prima del D-Day a nessuno è stato permesso di lasciare l'aerodromo. Dunque immaginavamo che stesse per succedere qualcosa di grosso anche se non sapevamo cosa".

Ha ricevuto medaglie per il servizio in Francia e in Germania, poi ha lavorato nel ramo della pubblicità e dopo il matrimonio ha avuto due figli, David e Andrew.

Quest'anno, siccome i passati compleanni sono stati difficili da festeggiare insieme alla famiglia a causa della pandemia, è stato raggiunto dai figli che vivono in Canada e in Cornovaglia, e hanno mangiato insieme nella casa di cura con un pranzo italiano in giardino.

"La vita è bellissima, l'ho sempre vissuta al massimo - ha detto Harry - amo l'arte, la musica, il buon vino e l'ottimo cibo che sono la cosa che conta di più nella vita insieme a coloro a cui si vuole bene". Insomma, i segreti per vivere a lungo per il 102enne non sono così fuori portata.