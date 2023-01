In un paesino di 6.300 abitanti è stato vinto un biglietto miliardario della lotteria

In un paesino di 6.300 abitanti nel Maine, negli Stati Uniti, sono stati vinti 1,35 miliardi di dollari con un biglietto della lotteria. La super vincita è avvenuta venerdì 13 e ora è "caccia" al fortunato che si è aggiudicato il montepremi più alto di tutto lo Stato, diventando una delle persone più ricche del Maine.

Il biglietto è stato già incassato. Il fortunato tagliando è stato acquistato alla stazione di servizio Hometown Gas & Grill, che riceverà un bonus di 50.000 dollari per la vendita. Tuttavia, per riscuotere l’intero importo, il vincitore dovrebbe scegliere di incassare i soldi divisi in quote annuali per 29 anni. La maggior parte di chi centra il jackpot preferisce l’opzione in contanti, che è ridotta ma più rapida (per l’estrazione di venerdì sera è stata stimata a 724,6 milioni di dollari). Il vincitore del biglietto fortunato dello scorso 13 gennaio avrebbe invece accettato di ricevere il jackpot attraverso pagamenti annuali fino al 2052. Una rendita di 46.551.724 dollari l’anno.

Anche il Maine festeggia. Dopo 25 estrazioni a vuoto consecutive, è stata dunque indovinata la sestina magica, con una probabilità di 1 su 302,6 milioni. Il premio di 1,35 miliardi di dollari rappresenta la seconda più grossa vincita nella storia della lotteria Mega Millions (il primo nel 2018 è stato di 1,53 miliardi nella Carolina del Sud) e la quarta più alta in assoluto nella storia degli Stati Uniti.