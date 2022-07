Vinto un biglietto della lotteria da più di un miliardo di dollari: è la terza volta in 20 anni

E' stato venduto un biglietto del jackpot che per la terza volta nei 20 anni di storia di questo gioco ha superato il miliardo di dollari. E' per l'esattezza di 1,28 miliardi di dollari la vincita legata ai sei numeri vincenti. La notizia arriva dall'Illinois, per la lotteria americana Mega Millions.

Ora il fortunato vincitore potrà scegliere se ricevere una sola volta 747,2 milioni di dollari, o ricevere l'intera somma però divisa in 29 pagamenti annuali. Si era arrivati a questa somma record dopo 29 estrazioni consecutive senza nessun vincitore, l'ultimo biglietto vincente era stato venduto in Tennessee, per l'estrazione del 15 aprile, con un jackpot di 20 milioni di dollari. Alla scorsa estrazione un giocatore della California aveva indovinato cinque numeri su sei, mancando quindi il jackpot che allora era di 830 milioni, ma vincendo in ogni caso 2,9 milioni di dollari. Il jackpot più ricco rimane quello vinto nell'ottobre del 2018 da un giocatore, ancora rimasto anonimo, della South Carolina che vince 1,537 miliardi di dollari, scegliendo poi la formula di un unico versamento da 878 milioni.