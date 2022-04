Vive per 14 anni in aeroporto pur di stare lontano dalla sua famiglia

Questa storia potrebbe sembrare un incrocio tra "Parenti serpenti", celebre film di Mario Monicelli, e "The Terminal" di Steven Spielberg, con Tom Hanks che interpreta un uomo appena arrivato a New York, proveniente da una nazione in cui è appena avvenuto un colpo di stato, e costretto - visto il passaporto improvvisamente invalido - a vivere in aeroporto.

Questa volta la storia è vera, e bisogna andare in Cina, dove un uomo vive nell'aeroporto di Pechino da 14 anni pur di stare lontano dalla famiglia. Dopo aver perso il lavoro, Wei Jianguo ha iniziato a passare i giorni bevendo alcolici e fumando sigarete. La sua famiglia non approvava questo modo di vivere: "Devi smettere immediatamente se vuoi ancora vivere con noi" gli hanno detto i parenti. Lui non se lo è fatto ripetere due volte ed è andato via di casa.

"Non posso tornare a casa perché non sarei libero - ha detto a China Daily -. La mia famiglia mi ha detto che dovevo smettere di bere e fumare. Se non lo avessi fatto, avrei dovuto dare a loro il mio sussidio mensile, che continuo a ricevere e con cui compro quel di cui ho bisogno. Se dovessi dare i soldi ai parenti, come potrei comprare le mie sigarette e l'alcol?".

Wei dice che è libero di tornare a casa, ma semplicemente non vuole farlo. Più volte la polizia e il servizio di sicurezza lo hanno scortato nella sua casa, a Wangjing, ma lui ha sempre fatto ritorno in aeroporto dove - così dice - c'è tutto quello che gli serve, senza essere tormentato dai parenti: "È un luogo pubblico, chiunque può stare qui".

I dipendenti dell'aeroporto hanno imparato a conoscerlo: "È solo un po' rumoroso quando è ubriaco - dicono in un video del Daily Mail - ma non fa male a nessuno". Da quanto spiegano, non è l'unico senzatetto (anche se una casa in realta ce l'ha) a vivere in areoporto.

L'uomo, che ha una sessantina di anni, usa un fornelletto elettrico per cucinare, anche se a volte si compra da mangiare in uno dei tanti ristoranti dell'aeroporto. Quando non la usa, la sua "cucina mobile" è riposta, insieme a coperte e vestiti, in un paio di trolley: Wei dice che non gli serve altro per vivere bene. Finché può vivere in una "casa lontano da casa" senza essere criticato dai parenti, lui è contento così.