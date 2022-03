L'uomo ossessionato dalla serie tv "Vikings" che vive come i protagonisti

Ci sono alcune serie tv che entrano decisamente nel cuore del pubblico, amate e guardate, tanto che molti telespettatori a volte fantasticano di poter vivere immersi nell'epoca storica, o nell'ambiente, dei protagonisti. Ma in genere ci si limita a sognare a occhi aperti, accontentandosi di guardare la televisione o al limite di comprare articoli di merchandising.

Quest'uomo invece, dopo aver visto e amato la serie tv "Vikings", ha deciso di iniziare a vivere come un vero vichingo: sta rimbalzando sui media in queste settimane la storia di Stipe Pleic, 57enne bosniaco che, sulla scia del telefilm, ha deciso di adottare lo stile di vita dei protagonisti. L'uomo (che non ha alcuna origine nordica) ha iniziato a farsi chiamare Ragnar Kavurson e a fabbricare asce. La serie tv, vale la pena ricordare, è ambientata nel IX secolo principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, e racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnar Lothbrok e di altri personaggi storici.

La sua 'ossessione', ha spiegato, sarebbe nata da una vera e propria maratona di "Vikings". Dopo dieci anni di lavoro come informatico in Germania, Stipe è tornato in Bosnia, ha iniziato a guardare la saga leggendaria di Ragnar Lothbrok e di sua moglie Lagertha, ha cambiato il suo aspetto e ha iniziato a fabbricare asce e scudi decorati.

Ad Agence France-Presse, Stipe ha detto che la sua stagione preferita di "Vikings" è la prima, e che il suo personaggio preferito è il protagonista, in onore del quale ha cambiato nome. "Ho un sacco di tempo libero perché vivo da solo qui - ha detto ai media - e guardando la serie tv ho visto l'ascia del protagonista, mi è piaciuta, e ho pensato di farne una uguale".

Il suo laboratorio - addobbato con pelli e tessuti - è adesso pieno di asce e scudi in stile vichingo che costano dai 25 ai 300 euro, e lui sfoggia una barba lunga e i folti capelli intrecciati: Stipe in realtà ha anche un altro lavoro, fa l'autista, ma quando non è in servizio dedica tutto il suo tempo alla sua passione e si veste anche con abiti tradizional vichinghi.

"La mia vita è cambiata, adesso ho obiettivi diversi da prima" ha confessato Stipe ai media - venivo pagato di più in Germania ma non ero soddisfatto della mia vita. Adesso lo sono". I prossimi step per lui adesso sono l'organizzazione di un campionato di lancio dell'ascia (disciplina che pratica regolarmente) e la creazione di un intero villaggio in stile vichingo per i turisti.