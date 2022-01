"La mia migliore amica e io viviamo insieme con mariti e figli, come un'unica famiglia"

Essere cresciute insieme e volersi bene come due sorelle può voler dire evidentemente - per due grandi amiche - anche avvertire il desiderio di vivere nella stessa casa con le rispettive famiglie, come un unico nucleo.

È successo a Madison e Curstin, amiche del cuore da quando avevano 13 anni: le due ragazze hanno sempre sognato di condividere tutti gli aspetti della loro vita, famiglia compresa. Le due si sono fidanzate con Zach e Carter, rispettivamente migliori amici anche loro, diventando un quartetto inseparabile.

Non solo: le due coppie - come raccontano gli stessi protagonisti su TikTok - hanno iniziato a cercare di avere bambini allo stesso tempo, e come per magia Madison e Curstin sono rimaste incinte a distanza di poche settimane l'una dall'altra. Curstin ha dato alla luce un bambino di nome Cade, e poi tre settimane dopo è stato il turno di Madison, che ha avuto due gemelle, Jennings ed Evie.

All'inizio del 2021 le due famiglie si sono unite ancora di più, andando a vivere insieme: inizialmente doveva essere solo una misura temporanea per aiutare Zach a inserirsi una volta finita la leva militare, ma poi i quattro hanno capito che condividere la loro vita, insieme ai loro figli, era davvero una bella cosa, e dunque hanno deciso di vivere tutti insieme definitivamente.

"Facciamo crescere i nostri figli insieme, come una famiglia, abbiamo creato la nostra piccola famiglia. Probabilmente non durerà per sempre, ma abbiamo un sacco di bei ricordi che ci fanno capire che ne sta valendo la pena. Stiamo dando ai nostri figli un'infanzia migliore di quella che abbiamo passato noi. Siamo migliori amici che stanno crescendo migliori amici, è il momento più bello delle nostre vite".