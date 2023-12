"Voglio che smettano di bullizzarmi": la lettera commovente di una bambina a Babbo Natale

"Caro Babbo Natale, desidero che le persone smettano di bullizzarmi". Poche parole in una commovente lettera per chiedere la fine di soprusi e violenze verbali tra i banchi di scuola. A scriverla è stata una ragazzina scozzese. La piccola ha consegnato la lettera durante una festa domenica scorsa al Queen's Hotel di Cardenden, non lontano da Edimburgo, in Scozia. Il personale della struttura ha deciso di condividere la storia sulla pagina Facebook dell'hotel: "Post un po' agrodolce qui. Abbiamo dibattuto se condividerlo o meno, ma pensiamo che ci sia un messaggio così importante per tutti noi. La nostra festa di Natale domenica scorsa è stata un grande successo, con tutti i piccoli che si divertivano con i giochi, buffet e incontrando Babbo Natale. Tuttavia, una piccola anima ha consegnato questa lettera e ci ha spezzato il cuore".

Il post sui social network ha attirato l'attenzione di diversi utenti. Tra sostegno e solidarietà, molti clienti della struttura hanno inviato anche regali alla bambina vittima di bullismo. La madre della ragazza, commossa per l'ondata di solidarietà, ha risposto: "Voglio ringraziare ognuno di voi per le vostre parole gentili e i vostri gesti generosi. Pensavamo fosse un'idea carina la letterina di nostra figlia, ma non sapevamo cosa ci fosse scritto. Ho sentito il cuore affondare quando ho letto cosa ha chiesto. Siamo consapevoli dei suoi sentimenti e del motivo per cui si sente così a scuola. Lei è stata felicissima anche di leggere i vostri bei commenti, sorrideva da un orecchio all'altro. È stata una bellissima sensazione mostrare quanto gentili possano essere le persone e ignorare quelle cattive. Grazie a tutti", scrive la madre in un commento.