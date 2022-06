Il volo viene cancellato e tornano a casa in bici: l'addio al celibato indimenticabile

Sarà un addio al celibato indimenticabile per un gruppo di 14 amici britannici che avevano scelto come tappa per i festeggiamenti Amsterdam. Il giorno del loro ritorno nel Regno Unito, il gruppo di amici si è visto cancellare il loro volo EeasyJet. Come riporta la testata inglese Mirror, i 14 amici hanno deciso di intraprendere un rocambolesco viaggio con le biciclette di oltre 370 chilometri. Dall’Olanda sono arrivati in treno a Calais, in Francia, per poi salire a bordo di un traghetto.

La compagnia navale li ha però informati che i passeggeri non erano ammessi a bordo per ragioni di sicurezza, sebbene le bici lo fossero. Il gruppo di amici ha cercato in breve tempo delle biciclette, che gli avrebbero garantito il viaggio in nave. Tutti e 14 sono riusciti ad imbarcarsi e a tornare nel Regno Unito in 12 ore.

“Abbiamo avuto il giorno più folle della nostra vita, ma volevamo solo tornare a casa-abbiamo finito per spendere oltre 1500 euro in bici”, ha raccontato alla stampa locale il futuro sposo Alex Sisan.