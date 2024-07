"Voglio cambiare posto" e scoppia maxi rissa in volo, pilota costretto all'atterraggio di emergenza: il video

Un aereo della Ryanair è stato costretto a un atterraggio d'emergenza, non per un problema tecnico ma per una maxi rissa scoppiata a bordo tra i passeggeri per l'assegnazione dei posti. Si tratta del volo partito mercoledì da Agadir, in Marocco, e diretto all'aeroporto di Londra Stansted.

A ricostruire il "volo infernale" come è stato definito dai presenti è TheSun. Un video mostra i passeggeri che urlano l'uno contro l'altro col personale di bordo che non riesce a riportare la calma.

Le prime tensioni erano nate già al decollo, quando un uomo sulla trentina avrebbe chiesto a una donna seduta con la figlia se poteva prendere il suo posto per stare con la moglie e i figli. La donna avrebbe rifiutato scatenando la reazione violenta della controparte. Una volta che l'aereo ha raggiunto la quota di crociera e il segnale delle cinture di sicurezza è stato spento, il marito della passeggera a cui era stato chiesto di spostarsi sarebbe intervenuto in difesa della moglie, scatenando il caos.

Un'altra passeggera ha iniziato a stare male per il panico. Si sarebbe innescato un effetto domino: urla, pianti, minacce. "Cercavano di colpirsi a vicenda", ha raccontato al giornale un passeggero anonimo di 36 anni.

Il pilota, informato, ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza a Marrakech, in Marocco, dove la polizia è salita a bordo dell'aereo, ha fermato e portato in aeroporto i nove passeggeri coinvolti nella rissa. Uno di loro ha opposto resistenza generando ancora di più il caos. Ci sono volute più di due ore prima di sbloccare la situazione. I passeggeri sono riusciti a ripartire solo il giorno seguente.