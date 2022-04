Spaventoso vortice nel lago: "Sembra un portale per l'inferno" (ma c'è la spiegazione)

I visitatori sono rimasti a bocca aperta quando a un certo punto, nei giorni scorsi, nelle acque del lago Berryessa in California si è aperto un enorme, profondo e terrificante vortice. Tanto che - coloro che lo hanno fotografato e postato sui social - lo hanno definito un "portale per l'inferno".

Sembra infatti davvero un'assurdità vedere un "buco" così profondo aprirsi all'improvviso nelle calme acque del lago che si trova nella zona della Napa Valley.

Ma c'è la spiegazione: come riportano alcuni media, si tratta di un canale di scarico artificiale, cioè costruito dall'uomo, che entra in azione quando il livello dell'acqua supera una certa altezza. Questo enorme scarico, costruito negli anni '50 e chiamato "Glory Hole", serve a controllare infatti il livello dell'acqua e funziona proprio come un gigantesco tappo: quando il lago viene "stappato", si forma un enorme vortice di circa 22 metri. Esattamente come succede - più in piccolo - quando togliamo il tappo da un lavandino colmo d'acqua.

In ogni caso è raro che il lago raggiunga la sua massima capacità e che entri in azione il canale si scarico: dunque, quando succede, è sempre uno spettacolo affascinante (ma spesso anche inquietante) per turisti e residenti che si affrettano a immortalare il fenomeno.

È vietato andare in barca e nuotare nel lago, ma non è sempre stato così e nel 1997 una donna è morta dopo essere stata risucchiata dalla corrente.