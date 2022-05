Lo stand della pizza con il nome imbarazzante

Sta suscitando molti commenti sui social la fotografia di un rivenditore di street food che vende pizza con un nome che - a leggerlo tutto attaccato sullo stand - appare decisamente imbarazzante.

Lo stand celebra la pizza "del Galles e italiana", cioè Welsh Italian Pizza. Ma scritto tutto attaccato produce un effetto non proprio attraente per il palato: come molti hanno fatto notare, nel nome www.welshitalianpizza.co.uk - stampato a grandi lettere sullo stand - saltano all'occhio le lettere che formano la parola "sh*t", ovvero "me*da". Insomma non proprio un bel biglietto da visita per chi vuole vendere prodotti gastronomici di qualità.

"Possibilmente il peggior url che io abbia mai visto" ha commentato un utente, condividendo la foto sui social. E proprio sul web c'è chi ha paragonato questo equivoco a quello che si era generato nel 2012 quando l'ultimo album di Susan Boyle venne pubblicizzato con l'hashtag #susanalbumparty: giocando con le lettere, era saltata fuori una parola che nulla c'entrava con la cantante, e lo spot era stato preso di mira da chi ne aveva visto soprattutto il significato più imbarazzante. Insomma, marketing: lo stai facendo nel modo sbagliato. Forse.

Perché da una parte, come si dice, basta che se ne parli: gli imprenditori di Welsh Italian Pizza l'hanno presa con filosofia, dicendo che prossimamente faranno attenzione a scrivere almeno le lettere iniziali maiuscole e il resto minuscolo, oppure colorando diversamente ogni parola, onde evitare spiacevoli fusioni. Ma tutto sommato, hanno detto ai media, scherzare un po' non guasta.